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Shot: в Краснодаре женщина взяла в заложники коллег и убила их

В Краснодаре женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как дала коллегам таблетки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В Краснодаре женщина взяла в заложники коллег и убила их
© РИА Новости

Инцидент произошел на улице Снесарева. По данным источника, кладовщица хлебзавода пришла в гости к коллеге, у которой в тот момент находилась еще одна сотрудница предприятия.

Сначала 45-летняя россиянка угрожала знакомым игрушечным пистолетом, после чего заставила коллег выпить таблетки неизвестного происхождения. В результате они обе скончались.

«После смерти своих жертв убийца позвонила директору хлебозавода и попросила ее приехать. Начальницу она также планировала убить», — сообщается в публикации.

Кладовщицу задержали и направили в отделение полиции. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Известно, что россиянка была судима за кражу. На заводе у нее нередко возникали конфликты с другими работниками и начальством.

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