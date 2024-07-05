Частный самолет совершил жесткую посадку на озере в Карелии

Частный самолет совершил жесткую посадку на озере в России
В Карелии российский частный самолет «Борей» совершил жесткую посадку на озеро Валлас. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Уточняется, что на борту лайнера были пилот и пассажир, оба они выжили и отказались от госпитализации. Трое спасателей эвакуировали их вертолетом Ми-8Т, а вечером доставили в Петрозаводск.
Причина случившегося пока не называется.
«Росавиация классифицировала грубую посадку как аварию», — написал Кореняко.
Он добавил, что ведомство займется расследованием авиаинцидента. Кроме того, проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее у самолета «Уральских авиалиний» возникла проблема с автопилотом на рейсе из Минвод в Москву. Лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета.