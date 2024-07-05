Надувное судно с тремя туристами на борту перевернулось на Камчатке

На реке Быстрая в Елизовском районе Камчатского края перевернулся рафт с тремя туристами на борту. Об этом сообщается в Telegram-канале управлении МЧС по региону.

По данным ведомства, в надувном судне находились супружеская пара и гид. Очевидец сообщил, что во время рыбалки увидел перевернутое надувное судно, за которое держались три человека.

Отмечается, что супруги сумели самостоятельно добраться до берега, а гид уплыл вниз по течению. В настоящее время спасатели ведут его поиски.

Мужчине и женщине оказали помощь, их эвакуировали в безопасное место.

«Примечательно, что на супружеской паре были спасательные жилеты, что помогло им удержаться на плаву и спастись, — говорится в сообщении. — Был ли спасательный жилет на гиде — неизвестно».



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