Снявший скальп с девушки в Кузбассе "спортик" оказался уроженцем Таджикистана

Силовики прокомментировали шокирующее видео, на котором группа мужчин пытает девушку в Междуреченске. Один из злоумышленников задержан.

Следком отреагировал на публикацию в соцсетях видео, на котором с девушки снимают скальп, и заявил о возбуждении уголовного дела по ст. 117 УК РФ (истязание).

– Лицо, причастное к преступлению, установлено – им оказался 21-летний гражданин Республики Таджикистан, – сказали в СК.



Решается вопрос о мере пресечения.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что так называемые спортики, то есть нанятые наркоторговцами "коллекторы", пытают девушку за то, что она обманула наркошоп. Процесс они записывали на видео для отчетности.