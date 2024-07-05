Силовики нагрянули с обысками к блогеру из-за символики Facebook*

На администратора Telegram-канала «Правозащитники Урала» Алексея Соколова возбудили дело за демонстрацию символики Facebook* (запрещен в РФ; принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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По словам собеседника ТАСС, 5 июля у Соколова проводят обыски по делу о распространении заведомо недостоверной общественно-значимой информации, а также данных об экстремистской организации (материалы и символика Facebook*). Обыски также проходят у «единомышленников Соколова».

Источник ТАСС заявил, что Соколов мог распространять экстремистские материалы под видом правозащитной деятельности. Собеседник агентства добавил, что меньше года назад Соколова привлекали к административной ответственности по статье об экстремизме.

Осенью 2023 года суд в Екатеринбурге арестовал Соколова на пять суток за публикацию логотипа Facebook* со ссылкой на соцсеть. Сам Соколов утверждал, что не является администратором сайта, на котором были опубликованы логотип и ссылка.

* запрещен в РФ; принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ