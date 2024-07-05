ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Самаре на оборонном предприятии. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса, — следует из заявления.



По информации ФСБ, в середине прошлого года житель Самары вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился совершить теракт. Во время подготовки к диверсии мужчину задержали силовики при содействии ОМОН «Утес». По факту инцидента возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, передает РИА Новости.

В конце мая ФСБ предотвратила серию диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожного транспорта в Республике Крым. Пять жителей Крыма, которые являются сторонниками киевского режима, были завербованы и подобраны разведкой Украины для осуществления терактов.

ФСБ предотвратила теракт в культовом еврейском учреждении Москвы

Кроме того, 15 марта ФСБ задержала женщину, которая по заданию украинских спецслужб планировала диверсию на железной дороге в Белгородской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к террористическому акту.