Восемь человек отравились угарным газом в регионе России

В Махачкале восемь человек отравились угарным газом. Об этом сообщила Госжилинспекция Дагестана в Telegram-канале. Lenta.ru

«Восемь человек пострадали от отравления угарным газом в Махачкале, из них пять - дети. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь», - говорится в сообщении. ТАСС

Ранее в Санкт-Петербурге погибла 18-летняя девушка, которая задохнулась угарным газом во время принятия ванны. Известно, что россиянка решила набрать горячую воду из газового водонагревателя. Об инциденте стало известно после вскрытия квартиры, поскольку девушка не выходила на связь. News.ru