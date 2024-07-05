Под Вологдой деревянный дом сгорел от удара молнии

Деревянный 12-квартирный двухэтажный жилой дом сгорел после удара молнии в городе Соколе Вологодской области. В нем прописаны 45 человек, для них готовят маневренный фонд, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов.

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"В Соколе на улице Мусинского беда - после удара молнии сгорел 12-квартирный двухэтажный деревянный дом. Прописаны около 45 человек, уточняем, сколько проживало на время пожара", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.



На место отправился первый заместитель губернатора Юрий Умеренко. "Готовится оперативный штаб и маневренный фонд. Людям поможем, ситуацию держим на контроле", - добавил Филимонов.

Как сообщило главное управление МЧС по области, спасатели эвакуировали из дома шесть человек, пострадавших нет. Предварительно, площадь пожара составила 450 кв. метров. В его ликвидации задействовали 21 человека, семь единиц техники. "По предварительной информации, причиной возгорания могло стать попадание молнии в конек дома", - сообщили в ГУ МЧС.