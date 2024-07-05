Мужчина избил пассажира в московском метро

Мужчина устроил потасовку в столичном метро. Об этом в пятницу, 5 июля, со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Москве сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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По данным ведомства, 33-летний дебошир избил одного из пассажиров электропоезда, следовавшего по Серпуховско-Тимирязевской линии. С помощью камер видеонаблюдения оперативники смогли быстро установить личность и местонахождение нападавшего. Через несколько минут его задержали на выходе из поезда в павильоне станции «Савеловская» и доставили в отдел полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ. Ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее пассажиры московского метро сняли на видео мужчину, брившегося прямо в вагоне поезда.