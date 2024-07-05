Полиция Китая раскрыла валютные преступления на сумму $200 млн

Полиция арестовала членов трех банд за преступления, связанные с валютой на сумму более чем 1,47 млрд юаней (более $202 млн) в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора бюро уголовных расследований Министерства общественной безопасности Чэнь Шицюй.

© РИА Новости

Китай стал неожиданно много продавать за рубеж

"Полиция провинции Гуандун пресекла деятельность трех банд, которые занимались валютным мошенничеством, при этом было выявлено пять случаев незаконного обмена валюты и уничтожено шесть подпольных хранилищ наличных средств. Всего был арестован 101 подозреваемый, а [ущерб от] преступления составил 1,47 юаней", - уточнил заместитель директора бюро.



Он сообщил, что Министерство общественной безопасности КНР регистрирует увеличение числа правонарушений с иностранной валютой, совершаемых через специальный административный район Макао. Для борьбы с ними создана специальная рабочая группа, в которую входят полицейские подразделения материкового Китая, действующие в тесной координации с коллегами в Макао.