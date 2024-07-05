Хакеры из РФ пытались взломать компанию Илона Маска за 1 млн долларов

В Санкт-Петербурге 5 июля начнется суд по делу хакерской группировки REvil, участников которой арестовали после кибератак на крупные компании США, сообщают «Известия».

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Как заявил один из свидетелей, за взлом компании Tesla миллиардера Илона Маска одному из инженеров предложили 500 тысяч долларов, однако позже цена увеличилась до миллиона. В 2020 году Алексей Скоробогатов, близкий к руководителям REvil, поинтересовался, нет ли у Егора Крючкова друзей, работающих в крупных иностранных компаниях. Ему заявили, что есть знакомый инженер в Tesla, и предложили за $500 тысяч взломать компанию, следует из опроса свидетеля Крючкова.

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После этого диалога Крючкову предложили полететь в США и встретиться с работником Tesla, после чего убедить его внедрить вредоносную программу или открыть письмо с вирусом с почты работодателя. Скоробогатов проспонсировал поездку, после чего мужчина предложил инженеру Дмитрию Волкову реализовать данную схему. Однако он поднял ценник до одного миллиона долларов и обратился к правоохранителям.

REvil также обвинили в кибератаке на мясоперерабатывающую компанию JBS SA, медиахолдинг Sinclair Broadcast, Kaseya и другие. В США за хакеров обещали около 10 миллионов долларов. Позже их задержали сотрудники ФСБ.