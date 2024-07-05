Хакеры из РФ пытались взломать компанию Илона Маска за 1 млн долларов

Российские хакеры пытались взломать компанию Илона Маска за миллион долларов
В Санкт-Петербурге 5 июля начнется суд по делу хакерской группировки REvil, участников которой арестовали после кибератак на крупные компании США, сообщают «Известия».
Как заявил один из свидетелей, за взлом компании Tesla миллиардера Илона Маска одному из инженеров предложили 500 тысяч долларов, однако позже цена увеличилась до миллиона. В 2020 году Алексей Скоробогатов, близкий к руководителям REvil, поинтересовался, нет ли у Егора Крючкова друзей, работающих в крупных иностранных компаниях. Ему заявили, что есть знакомый инженер в Tesla, и предложили за $500 тысяч взломать компанию, следует из опроса свидетеля Крючкова.
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После этого диалога Крючкову предложили полететь в США и встретиться с работником Tesla, после чего убедить его внедрить вредоносную программу или открыть письмо с вирусом с почты работодателя. Скоробогатов проспонсировал поездку, после чего мужчина предложил инженеру Дмитрию Волкову реализовать данную схему. Однако он поднял ценник до одного миллиона долларов и обратился к правоохранителям.
REvil также обвинили в кибератаке на мясоперерабатывающую компанию JBS SA, медиахолдинг Sinclair Broadcast, Kaseya и другие. В США за хакеров обещали около 10 миллионов долларов. Позже их задержали сотрудники ФСБ.