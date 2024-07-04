Началось извержение вулкана Этна

Вулканолог из сицилийской обсерватории по наблюдению за вулканом Этна INGV-OE Борис Бенке заявил, что знаменитый вулкан вновь начал извергаться. Об этом он написал в социальной сети X.

Помимо этого Бенке также выложил короткий видеоролик с места извержения. На нем можно увидеть, как группа наблюдателей любуется огромными облаками пепла и фонтанами лавы, которые вырываются из жерла вулкана.

На текущий момент активность Этны остается на среднем уровне, однако власти Италии предприняли ряд предостережений — закрыли воздушное пространство в секторе вокруг вулкана, а также ограничили движение в аэропорту Катании.

Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе, расположенный на итальянской Сицилии. Его высота достигает 3357 метров, а количество боковых кратеров варьируется от 200 до 400.

Ранее вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 3 км.