У взяточника из центрального аппарата СКР отберут элитные дома

Генпрокуратура решила конфисковать активы экс-сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева, обвиняемого во взяточничестве. У полковника юстиции, занимавшегося служебными проверками коллег, нашлось множество объектов недвижимости, которые он приобретал на коррупционные доходы и записывал на родителей.

«Хорошевский районный суд Москвы принял к производству иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина. Ответчиками по нему выступают Александр Киреев и его родители. За 12 лет службы в центральном аппарате СКР полковник юстиции Киреев занимал целый ряд ответственных должностей», — сообщает «Коммерсант».



Кирееву инкриминируется совершение преступлений по организации преступного сообщества, трем эпизодам покушения на особо крупные взятки, мошенничеству в особо крупном размере. По данным следствия, он был главным фигурантом так «дела решальщиков». Обвиняемые организовали аресты владельцев компании Merlion, а затем вымогали у них миллиарды рублей за остановку уголовного преследования.

В 2016 году офицер Киреев купил квартиру площадью 107,8 квадратных метров на Большой Набережной Москвы стоимостью 17,6 млн рублей. А 11 июля 2017 года приобрел две квартиры за 26,2 млн и 19,2 млн рублей в элитном ЖК «Династия» на Хорошевском шоссе. Кроме того, в 2022 году он стал обладателем апартаментов в ЖК «Хорошевский», отдав за них 32,6 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, Киреев посвятил себя «не честной службе в Следственном комитете РФ, а коррупционному обогащению себя и своих родственников».

URA.RU направило запрос в Хорошевский районный суд Москвы. Ответ ожидается.

Ранее суд арестовал экс-следователя Александра Чернова по делу бывших топ-менеджеров Merlion. Его также обвиняют в фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности с целью вымогательства.