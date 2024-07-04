Сбивший журналиста сын миллионера высказался об аресте

Сын миллионера и предпринимателя Андрея Ломакина, отправленный судом под домашний арест после наезда на корреспондента, рассказал, что намеревается читать книги и заниматься саморазвитием. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошел 27 июня возле одного из торговых центров в деревне Обушково. Молодой человек на угнанной иномарке подъехал к ТЦ, после короткой словесной перепалки наехал на журналиста «Известий», затем покинул место происшествия.

Отец подростка выразил благодарность общественности, выявившей незаконное поведение его сына, так как это «помогло семье избежать более тяжелых последствий». Он добавил, что подготовил для парня обширную просветительскую программу.

Следователи возбудили против Ломакина-младшего дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем») и ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).