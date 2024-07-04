Полиция Новороссийска ищет мужчин, сбивших женщину на электросамокате

В ГУ МВД по Новороссийску сообщили, что сотрудники полиции ищут двух мужчин, которые сбили женщину на электросамокате. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел на набережное Новороссийска. При этом наезд попал на камеры видеонаблюдения. На полученных кадрах можно увидеть, как двое мужчин на одном электросамокате наезжают на женщину со спины. В результате все трое падают на землю — мужчины быстро поднимаются и покидают место столкновения, а женщина продолжает сидеть на земле.

«После инцидента они скрылись с места происшествия. Сотрудники полиции проводят проверку, изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают личности правонарушителей», — уточнили в ведомстве.



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