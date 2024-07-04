Троих мужчин арестовали за подготовку теракта в Дагестане

Руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева заявила, что за подготовку теракта на территории региона были арестованы трое мужчин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мамаевой, речь идет о трех мужчинах 44, 34 и 29 лет. Согласно версии следствия, арестованные объединились с иными лицами в организованную группу, чтобы устроить «взрыв, поджог и иные действия» на территории Дагестана. Кроме того, у мужчин было обнаружено оружие и самодельное взрывное устройство.

«Советским районным судом г.Махачкалы рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Магомеда Магомедова, Халида Магомедова, Заура Магомедова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ. <…> Рассмотрев материалы, суд постановлениями от 04.07.2024 избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — сообщила Мамаева.



Ранее суд приговорил крымчанина к 16 годам по делу о госизмене и подготовке теракта.