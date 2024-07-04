В Ижевске из-за жары произошла утечка серной кислоты

В Ижевске на железной дороге из-за жары произошла утечка серной кислоты. Об этом сообщает МЧС по региону.

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По информации министерства, инцидент произошел на железной дороге на улице Голублева. Из-за высокой температуры воздуха из цистерны через заливную горловину начала переливаться находящаяся в ней серная кислота. Предварительно, площадь разлива составила один квадратный метр.

Сотрудники экстренных служб оперативно отреагировали и ликвидировали утечку. Цистерну охладили при помощи подачи водяных стволов. Установлением причин и обстоятельств произошедшего займутся следственные органы. В результате инцидента никто не пострадал.