Вблизи побережья Мавритании утонули 87 мигрантов

Жертвами крушения лодки вблизи юго-западного побережья Мавритании стали 87 мигрантов. Об этом сообщает информационный портал Al Akhbar.

Тела погибших мигрантов, в основном выходцев из Сенегала и Гамбии, были обнаружены сотрудниками береговой охраны в водах неподалеку от города Ндиаго.

Удалось спасти 36 мигрантов, еще несколько десятков считаются пропавшими без вести. Всего в лодке, по сведениям Al Akhbar, находились 184 человека.

По предварительной информации, лодка вышла в океан с участка суши на сенегальско-мавританской границе.

Попытки переправки нелегальных мигрантов с побережья стран Западной Африки в Европу стали распространенным явлением. Нередко они приводят к трагедиям и гибели людей, которые пересекают большие расстояния на непригодных для этой цели плавательных средствах.