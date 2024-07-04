В Карелии легкомоторный самолет совершил аварийную посадку

В Карелии частный легкомоторный самолет неудачно приземлился на озере. Об этом сообщает Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН.

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По информации госкомитета, инцидент произошел в Муезерском районе на озере Валлас. Частный легкомоторный самолет-амфибия CRI с двумя пассажирами на борту совершил аварийную посадку.

Сообщается, что оба пассажира воздушного судна живы и находятся на острове. Для их спасения из аэропорта Пески вылетела группа сотрудников экстренных служб. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Иркутской области вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в 200 километрах от Бодайбо. На борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и трое члена экипажа. Все они выжили.