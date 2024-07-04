Мать четырехмесячной девочки объяснила, почему убила ее

Мать четырехмесячной девочки, которая сначала выдавала смерть ребенка за несчастный случай, призналась в убийстве. Она рассказала на допросе, что трижды ударила младенца из-за плача, а потом ушла гулять с подругой.

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Подробности узнал сайт Kp.ru.

Женщина призналась: утром 2 июля выпила на завтрак водки.

«С утра дочь постоянно плакала безо всякой причины. Я разозлилась на нее и трижды ударила по лицу ладонью, а потом бросила ее в кроватку с силой», - сообщила женщина.



Затем она взяла девочку, успокоила и та якобы уснула. При этом мать заметила, что ребенок хрипел. Женщина оставила видеоняню и отправилась гулять. Два-три часа она выпивала с подругой, потом присоединился муж.

Когда родители вернулись домой, малышка не дышала. Потом женщина призналась супругу, что била ее перед смертью.

«Я и сама не предполагала, что от нанесенных ударов дочка погибнет. Я подумала, что напугаю ее, и она успокоится», - говорила женщина.



Выяснилось, что она и раньше била ребенка – девочка подвергалась избиениям последние две недели. Семья стояла на учете – у супругов растет сын.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ей может грозить пожизненное заключение.

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