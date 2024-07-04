В Москве задержали «измайловского жреца»

Бездомного мужчину, который раскладывал на территории Восточного административного округа (ВАО) «поделки» с мертвыми животными, задержали полицейские. Об этом в четверг, 4 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе районного УВД.

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В территориальный отдел полиции неоднократно поступали жалобы от местных жителей. Причиной обращений стали странные «поделки» из цветной бумаги, детских игрушек и трупов животных. Их находили по всему району — во дворах жилых домов и на остановках общественного транспорта.

В результате проверки правоохранители задержали автора странных композиций. Им оказался 48-летний бездомный мужчина, который объяснил свои действия религиозными убеждениями. Он также рассказал, что не убивал животных, а находил их уже мертвыми.

Полицейские продолжают проверку. Самого мужчину доставили в психиатрическую больницу.

В конце июня во дворе дома в Электролитном проезде двое мужчин в откровенных плавках решили позагорать на детской площадке, что не могло не вызвать реакцию у прохожих. Проходившая мимо девушка обратила внимание на происходящее и сделала «отдыхающим» замечание, однако, вместо того чтобы покинуть территорию площадки, один из мужчин решил ударить ее.