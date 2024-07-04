В Германии обстреляли штаб-квартиру партии Шольца

За несколько недель до проведения земельных выборов в Саксонии неизвестные обстреляли штаб-квартиру партии Социал-демократической партии Германии в Дрездене. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на представителя полиции Карстена Егера.

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«Согласно результатам расследования, повреждения могли быть нанесены огнестрельным оружием. Однако сами пули пока что не найдены», — заявил Егер.



Офис социал-демократов, который возглавляет канцлер ФРГ Олаф Шольц, находится в Саксонии, в старом городе Дрездена, здание расположено рядом с местным парламентом на реке Эльба.

Пулевые отверстия в окнах на третьем этаже полицейские обнаружили еще в конце июня, однако известно об этом стало только сейчас. После проведенной экспертизы стало известно, что отверстия в стекле соответствуют калибру около пяти миллиметров. Расследование инцидента взяла на себя служба государственной безопасности ФРГ.

В мае Шольц назвал нападение на евродепутата из рядов Социал-демократической партии Германии Маттиаса Экке атакой на демократию.

Сообщалось также, что нападение произошло тоже в Дрездене, когда политик расклеивал на улице предвыборные плакаты.