Мужчину арестовали за убийство бывшей жены на работе

Жителя Петрозаводска арестовали по обвинению в убийстве бывшей супруги на рабочем месте, информирует СУ СК РФ по Карелии. В ведомстве уточнили, что мужчина нанес жертве несколько ударов ножом. В результате двое несовершеннолетних детей лишились матери, передает ТАСС.

В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. <...> 4 июля 2024 года в дневное время мужчина пришел в офис по месту работы своей бывшей супруги в городе Петрозаводске. В присутствии коллег он нанес женщине множественные ножевые ранения, — говорится в сообщении.



В пресс-службе СУ СК РФ уточнили, что мужчина совершил не менее 14 ударов холодным оружием. Женщина 1979 года рождения скончалась от обильной потери крови, не дождавшись приезда скорой помощи. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Жертва и обвиняемый развелись около года назад. Убийство произошло на почве ревности. Отмечается, что двое несовершеннолетних детей лишились матери.

Ранее стали известны подробности двойного убийства в Краснодаре. Соседка жертвы сообщила, что перед трагедией женщины в квартире громко кричали. Мужчина с пятого этажа поднялся на шестой, где и произошло убийство. Предположительно, он вызвал стражей порядка.