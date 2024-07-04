Суд в Москве назначил 12,5 лет колонии гражданину США

32-летнего мужчину признали виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой».

Решение вынес Останкинский районный суд столицы. Установлено, что в январе в лесопарке в Мытищах Вудлэнд забрал из тайника партию мефедрона весом не менее 46 граммов, привёз наркотическое средство в квартиру, где расфасовал его в 49 свёртков — они предназначались для сбыта.

Мужчина, имеющий российское и американское гражданство, был задержан при попытке поместить свёртки в тайник для их последующего незаконного сбыта.