Суд в Москве назначил 12,5 лет колонии гражданину США и России Роберту Вудлэнду
32-летнего мужчину признали виновным по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой».
Решение вынес Останкинский районный суд столицы. Установлено, что в январе в лесопарке в Мытищах Вудлэнд забрал из тайника партию мефедрона весом не менее 46 граммов, привёз наркотическое средство в квартиру, где расфасовал его в 49 свёртков — они предназначались для сбыта.
Мужчина, имеющий российское и американское гражданство, был задержан при попытке поместить свёртки в тайник для их последующего незаконного сбыта.