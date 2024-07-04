Потерявшая память в Таиланде россиянка выпала из окна

Потерявшая память в Таиланде россиянка Оксана Савон из Владивостока выпала из окна. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

44-летняя женщина несколько дней провела в больнице после нападения на полицейских в Паттайе. Предполагается, что она употребляла запрещенные вещества. Россиянку выписали 4 июня, а вскоре ее нашли бездыханной под окнами элитного многоквартирного дома.

На месте происшествия работает полиция. Ведется расследование произошедшего.

В конце июня Оксана потеряла связь с близкими из России и была найдена в больнице Паттайи без памяти. Она переехала на курорт с мужем осенью 2023 года, однако недавно пара поругалась. Родные ничего не знали о случившемся, а также, учитывая скрытный характер Оксаны, не придали значения ее временной пропаже.