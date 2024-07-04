Под Москвой прибывшие на тушение пожара спасатели получили тепловой удар

В подмосковном поселении Новоивановское пять спасателей, прибывшие на тушение пожара, получили тепловой удар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По сведениям издания, огонь распространился на площади 1600 квадратных метров. Сначала вспыхнул склад, потом пламя перекинулось на соседние здания. Выгорело само хранилище, два частных дома и фасад соседнего торгового центра.

После того как пламя удалось локализовать, помощь понадобилась спасателям. У пяти человек повысилось давление, появились вялость и головокружение. Врачи диагностировали тепловой удар. Пострадавшие пока отказались от госпитализации.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что пик жары в Московском регионе придется на четверг, 4 июля. Он допускал, что воздух в этот день прогреется до плюс 32-34 градусов.

По мнению метеоролога, после этого жара в Москве и Подмосковье начнет угасать.