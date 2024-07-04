В деле генерала Попова появились новые подробности

Второй фигурант уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова частично погасил нанесенный ущерб. News.ru

«Второй фигурант дела, бизнесмен Моисеев, уже частично погасил причиненный ущерб, установленный в ходе расследования дела о мошенничестве», - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что сумма ущерба по делу была снижена с более чем 130 млн до 105 млн рублей. При этому Попову вменяется мошенничество на сумму более 1 млн рублей. «Он ущерб не погашал, вину не признает», - уточнили в правоохранительных органах. ТАСС

Попова арестовали в середине мая, согласно версии следствия, он причастен к хищению более 1,7 тыс. тонн металлопроката. В середине июня в его деле появился фигурант по фамилии Моисеев. Деловая газета «Взгляд»