По делу генерала Попова погасили часть нанесенного ущерба

Ущерб по уголовному делу в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и предпринимателя частично погашен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Второй фигурант дела, бизнесмен Моисеев, уже частично погасил причиненный ущерб, установленный в ходе расследования дела о мошенничестве», — сказал собеседник агентства.



Он напомнил, что сумма ущерба по делу была снижена с более чем 130 млн до 105 млн рублей. При этом Попову вменяется мошенничество на сумму более 1 млн рублей.

«Он ущерб не погашал, вину не признает», — уточнили в правоохранительных органах.



4 июля военные следователи предъявили Ивану Попову обвинение в окончательной редакции. Помимо мошенничества в особо крупном размере, в деле появилось обвинение в служебном подлоге. Адвокат Сергей Буйновский считает, что новое обвинение в деле генерала появилось «из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве». Иван Попов вину по-прежнему не признает.

Попов был отстранен от должности в июле 2023 года, как он сам утверждал, после того, как он «откровенно, предельно жестко» обозначил проблемы российской армии на Украине.