Бывшего друга Плющенко приговорили к восьми годам лишения свободы за кражу завода

Кунцевский районный суд города Москвы признал виновным бывшего лучшего друга Евгения Плющенко Валентина Савинова в совершении трех преступлений по УК РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Газета.Ru

Виновным в совершении трех преступлений признали Валентина Савинова. Ему назначили лишение свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев в колонии общего режима. Другие фигуранты дела Владимир Абаев и Дмитрий Киселев признаны виновными и получили четыре года заключения в колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда. Вечерняя Москва

«Естественно, я довольна. 8,5 лет — это жестко. Но обмануть три раза... Нас трое потерпевших... Я арестовала завод у собственников и буду добиваться, чтобы завод вернули мне, будем с потерпевшими решать вопрос коллективно. Я удивляюсь, что человек первый раз продал завод за миллион долларов — не рассчитался со мной. Второй раз продал за 160 миллионов — и тоже не рассчитался. Сейчас цена завода 250 миллионов. Думаю, что картофельный мой заводик я буду отстаивать, конечно же», - отметила жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская. Super.ru