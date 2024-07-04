ФСБ задержала бывшего челябинского вице-мэра Репринцева

Бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Репринцеву вменяется получение взяток на 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, подтвердив задержание бывшего чиновника. Речь идет о периоде, когда Репринцев руководил комитетом по градостроительству мэрии Челябинска и временно исполнял обязанности вице-мэра.Ura.Ru

«Выявлены противоправные действия бывшего заместителя главы Челябинска, председателя комитета градостроительства и архитектуры, выраженные в получении им взятки в особо крупном размере. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщили в пресс-службе ФСБ. ТАСС

Репринцев исполнял обязанности вице-мэра Челябинска по градостроительству при главе Евгений Тефтелеве, который в 2020 году был приговорен к трем годам колонии за получение взятки в размере 2,5 млн рублей. В том же году Репринцев уволился из мэрии, а уже в 2021 году был привлечен к уголовной ответственности за незаконно выданное разрешение на ввод в эксплуатацию недостроенного торгово-развлекательного комплекса. Тогда суд приговорил его к 1,5 годам условно. Газета.Ru