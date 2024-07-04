Приехавшие на июльский отдых в Сочи мать и дочь оказались под снежным завалом. Момент схода лавины с гор удалось снять на камеру очевидцам.

Сегодня, 4 июля, стало известно об инциденте, произошедшем в Сочи. Сюда на отдых приехали мама с дочерью. Женщины гуляли по альпийским лугам на Красной поляне, как вдруг с горы начала скатываться гигантская снежная масса, смешанная с ледяными глыбами.

Туристки попытались сбежать от стихии, однако им этого не удалось: одну сбил с ног огромный ледяной валун, а по другой прокатилась гигантская "сосулька".

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Видео, снятое очевидцами, было опубликовано в одном из Telegram-каналов.

29-летняя девушка была доставлена в больницу с множественными травмами, ее мать отказалась от госпитализации.