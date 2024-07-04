Выжившая в теракте потребовала 150 тысяч рублей с Треповой* и ее укрывателя

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал иск о возмещении материального ущерба и морального вреда от одной из выживших в теракте в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский). Ответчиками заявлены признанные виновными по уголовному делу Дарья Трепова* (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Дмитрий Касинцев, сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

Петербурженка потребовала 130 тысяч рублей с осужденной и 20 тысяч с ее укрывателя.

Уточняется, что девушка присутствовала на мероприятии в кафе «Патриот». В результате теракта она получила телесные повреждения. Вдобавок ей был причинен моральный вред. Истец была вынуждена покупать дорогостоящие лекарства и на несколько дней потеряла трудоспособность.

Исковое заявление зарегистрировали в Колпинском районном суде. В настоящий момент иск передали судье.

Напомним, взрыв произошел 2 апреля 2023 года из-за принесенной в петербуржское кафе коробки. В ней находилась статуэтка, начиненная взрывчаткой, которую вручили в подарок военкору Татарскому. Журналист погиб, еще 52 человека получили ранения различной степени тяжести.

25 января текущего года Дарью Треповуприговорили к 27 годам лишения свободы и назначили штраф в 600 тысяч рублей. Укрыватель Треповой Касинцев получил почти 2 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что пятеро пожарных во время тушения огня в Подмосковье получили тепловой удар.

*(внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)