Названа сумма, за которую итальянского бизнесмена похитили в Москве

Похитителям гражданина Италии, гендиректора SIAD Rus Стефано Гуидотти, пообещали 25 млн рублей. Заказчиком мог быть один из конкурентов по бизнесу, пишет Telegram-канал Mash.

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Итальянского бизнесмена похитили в центре Москвы 28 июня. Четверо напавших угрожали Стефано Гуидотти пистолетом, затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. После этого преступники направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении сутки держали бизнесмена, пока его не удалась освободить.

По информации Telegram-канала, заказчик пообещал похитителям 25 млн рублей, однако из этой суммы они получили только аванс - 800 тысяч рублей. Остальное должны были забрать после совершения преступления.

В Брянске освободили похищенного в центре Москвы итальянского бизнесмена

При этом пока неясно, что собирались сделать с Гуидотти, но с преступниками он пытался бороться. В результате у итальянца сломаны три ребра, ушибы и ссадины, отмечает Mash.

Четверо подозреваемых в похищении были арестованы, они дали признательные показания. Один из них рассказал, что пошел на преступление из-за тяжелой болезни отца, мотивы остальных пока неизвестны.