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ФАС требует взыскать 17 млн рублей с компании в деле экс-замглавы МО РФ Иванова

Федеральная антимонопольная служба РФ требует взыскать ущерб в размере 17 млн рублей, нанесенный компанией "Олимпситистрой", которая фигурирует в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова, говорится в материалах суда.

Появились подробности в деле экс-замглавы Минобороны РФ
© РИА Новости / Михаил Фомичев
"Исковое заявление Федеральной антимонопольной службы о взыскании в федеральный бюджет ущерба в размере 17 млн рублей", - говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Обвиняемый во взятке экс-замминистра обороны Тимур Иванов назвал себя безработным в суде

Президент компании "Олимпситистрой" Александр Фомин обвинен в даче особо крупной взятки бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. По версии следствия, взятка была получена чиновником "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны".

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Тимур Иванов
Александр Фомин
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