В Подмосковье на третьем километре от МКАД произошел пожар. Там загорелся склад с деревянными поддонами, сообщает News.ru со ссылкой на СМИ.

Инцидент зафиксирован рядом с научно-технологическим центром «Сколково». Очевидцы утверждают, что огонь уже перекинулся на соседнее здание.

На место ЧП выехали пожарные службы. На кадрах, которые опубликовали пользователи соцсетей, видно, что от огня в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

По данным МЧС, пожар возник в подмосковном Одинцове. Его площадь составляет 1 100 квадратных метров. Как уточняется, загорелись деревянные паллеты, частный дом и обшивка рядом стоящего торгового центра. На месте работают порядка 60 специалистов и 15 единиц техники. Силы и средства наращиваются, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на станции столичного метро «Лубянка» зафиксировано задымление. Дым шел от тлеющей шпалы, пожара не возникло. Пресс-служба Дептранса отметила, что станция «Лубянка» Сокольнической линии сейчас работает в обычном режиме.