Суд оставил в СИЗО лидера группы «Пасека», обвиняемого в убийстве

Столичный суд оставил под стражей лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина. Об этом в четверг, 4 июля, сообщили в пресс-службе суда.

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Музыканту продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа текущего года. Его обвиняют в убийстве, а также в покушении на убийство.

Преступление, о котором идет речь, произошло в ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре. Музыкант набросился с ножом на двоих мужчин, которые сделали ему замечание. В результате один из потерпевших погиб, второго госпитализировали. Выжившим оказался глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

10 июня подозреваемого заключили под стражу.