Экс-кандидат в депутаты Госдумы устроила драку в Москве

Экс-кандидат в депутаты Госдумы Эльвира Вихарева* (Минюстом признана иноагентом в России) подралась с посетительницей фитнес-клуба на Житной улице в центре Москвы. Об этом стало известно MK.RU.

© Lenta.ru

По данным издания, 33-летняя жительница столицы пришла в спортивное заведение восстанавливать форму после родов, которые были чуть больше года назад. После тренировки она приняла душ и намазывала тело и волосы средствами для ухода. Тогда же в раздевалку зашла 34-летняя Вихарева и стала возмущаться запахом парфюмерии.

Москвички начали ссориться, через некоторое время от словесных аргументов они перешли к потасовке. В конфликт вмешались администраторы фитнес-клуба. Они включили кондиционер, чтобы успокоить женщин. По их словам, Вихарева снимала все происходящее на телефон.

Депутат наел в ресторане на 20 тысяч рублей и отказался платить. Теперь с ним разбирается полиция

Сотрудники вызвали полицию, те опросили оппоненток и уехали. Позже участница драки обратилась к неврологу из-за усилившихся болей в шее.

Ранее сообщалось, что в станице Алексеевской в Краснодарском крае депутат избила активистку за съемку на заседании.