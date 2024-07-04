Заблудившихся в горах Турции россиян нашли в истощенном состоянии

Российских туристов, заблудившихся в горной части национального парка Мармарис (Marmaris Milli Parki) в Турции, нашли спасатели. Об этом пишет издание Haberler.

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По данным местных СМИ, трое россиян, Егор С., Никита С., и Константин Г. шли по пешеходной тропе Карья, но в какой-то момент сбились с пути и запросили помощи сотрудников спасательной службы. Путешественники сообщили о своем местонахождении, уточнив, что видят напротив себя «маленький и большой остров».

В операции по спасению отдыхающих участвовали бригады медиков, Национальная медицинская спасательная команда (UMKE), а также Поисково-спасательная служба (AKUT). Туристов в истощенном состоянии спустили с горы с помощью тросов, а после доставили в больницу для медобследования.

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