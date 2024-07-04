СК Санкт-Петербурга обвинил оставившую ребенка в квартире мать в убийстве

Следственный комитет обвинил в убийстве жительницу Санкт-Петербурга, которая оставила ребенка в квартире, после чего младенец скончался.

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Во вторник, 2 июля, 30-летняя жительница Санкт-Петербурга оставила в квартире четырехмесячную дочь. Мать отсутствовала несколько часов, малышка скончалась, пока находилась в одиночестве.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ходе расследования правоохранители выяснили, что в день гибели дочери мать трижды ударила ее рукой по голове, находясь в состоянии опьянения, после чего бросила ребенка на кровать и продолжила распивать спиртное. Затем женщина ушла из дома.

Фигурантку задержали, она признала вину и раскаялась в содеянном. Вопрос о мере пресечения пока не решен, об этом сообщает пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.