Жительнице Петербурга откусили палец в фитнес-клубе

В Санкт-Петербурге женщине откусили палец в одном из фитнес-клубов города. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

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Как рассказала 37-летняя пострадавшая, в раздевалке на нее набросилась другая посетительница спортклуба, которая начала ее бить и в ходе потасовки откусила мизинец. Женщина предполагает, что могла чем-то помешать нападавшей. Точная причина конфликта неизвестна.

Прибывшие на место врачи заявили, что из-за микробов во рту откусившей палец женщины мизинец уже не пришить. Теперь пострадавшая намерена писать заявление в полицию.

Ранее в Ленинградской области в ходе профессионального спора, переросшего в драку, один из сотрудников местной котельной отгрыз напарнику ухо. По словам пострадавшего, два года назад этот же мужчина пытался оторвать ухо другому коллеге.