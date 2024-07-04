Мужчина с ножом взял в заложники пенсионера в Орловской области

В Орловской области злоумышленник удерживал пенсионера против его воли. Правоохранители смогли его спасти.

Происшествие случилось в поселке Голубки Мценского района. Там злоумышленник с ножом удерживал 87-летнего жителя.

При этом переговоры не принесли результата. Чтобы освободить мужчину, полицейские открыли огонь и ранили преступника. После этого его госпитализировали.

Пенсионеру также оказали медпомощь. На данный момент выясняются мотивы и обстоятельства преступления, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.