Мужчина избил подростка в ходе конфликта на станции метро «Царицыно» в Москве

На станции столичной станции метро «Царицыно» 34-летний мужчина ударил подростка. Об этом в четверг, 4 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По словам собеседницы «ВМ», подозреваемый развязал словесный конфликт с двумя юношами. В результате диалога мужчина ударил 17-летнего подростка. После инцидента ребенку потребовалась медицинская помощь.

— Подозреваемый был установлен и задержан. Привлечение мужчины к уголовной ответственности за побои на контроле в прокуратуре Московского метрополитена, — рассказала Нефедова.



Аналогичная ситуация произошла на этой станции метро 2 июля. По данным следствия, между 34-летним москвичом и двумя подростками произошла словесная перепалка, которая через некоторое время вылилась в драку. В процессе подозреваемый не менее двух раз ударил одного из соперников по голове, из-за чего последний получил ушибы и ссадины.

1 июля полиция задержала подозреваемого в избиении мужчины на Пятницкой улице. Оказалось, что потерпевший «поплатился» лишь за то, что случайно задел обидчика плечом.