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В Саратове в квартире взорвался электровелосипед

В квартире одного из многоквартирных домов Саратова взорвался электровелосипед. Об этом сообщает мэр города Лада Мокроусова.

В Саратове из-за взрыва электровелосипеда рухнула межквартирная перегородка
© Газета.Ru

Инцидент произошел на Бахметьевской улице. После хлопка произошло возгорание, упала межквартирная перегородка.

«Администрации района поручено оказать жителям всю необходимую помощь, в том числе при необходимости обеспечить размещение в маневренном жилье», – поделилась Мокроусова.

На месте наблюдаются проблемы с водоснабжением и газоснабжением. Мэр дала распоряжение наладить эти процессы в первую очередь.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону, инцидент произошел на пятом этаже дома. Для ликвидации возгорания привлекли шесть пожарных расчетов.

До этого в Москве на крыше автобуса взорвался баллон. В результате пострадал водитель и пассажир. После инцидента был перекрыт проезд по Ижорскому проезду. По словам местных жителей, взрыв был «достаточно сильным».

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