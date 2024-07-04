В Саратове из-за взрыва электровелосипеда рухнула межквартирная перегородка

В квартире одного из многоквартирных домов Саратова взорвался электровелосипед. Об этом сообщает мэр города Лада Мокроусова.

Инцидент произошел на Бахметьевской улице. После хлопка произошло возгорание, упала межквартирная перегородка.

«Администрации района поручено оказать жителям всю необходимую помощь, в том числе при необходимости обеспечить размещение в маневренном жилье», – поделилась Мокроусова.



На месте наблюдаются проблемы с водоснабжением и газоснабжением. Мэр дала распоряжение наладить эти процессы в первую очередь.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону, инцидент произошел на пятом этаже дома. Для ликвидации возгорания привлекли шесть пожарных расчетов.

До этого в Москве на крыше автобуса взорвался баллон. В результате пострадал водитель и пассажир. После инцидента был перекрыт проезд по Ижорскому проезду. По словам местных жителей, взрыв был «достаточно сильным».