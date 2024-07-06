Умерла советник президента Сирии

Советник президента Сирии Луна аш-Шибль умерла в больнице после ДТП, случившегося 2 июля под Дамаском. Об этом сообщило государственное агентство SANA, ссылаясь на заявление канцелярии главы арабской республики.

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После аварии аш-Шибль находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Ранее "СП" писала, что двадцать туристов из России и Белоруссии пострадали в серьёзном ДТП с автобусом в турецкой Анталье. Туристов должны были доставить из отеля в аэропорт после окончания отдыха.

Местная полиция начала расследование. После информации о ДТП на место выехали несколько бригад скорой помощи. Жертв в результате ДТП нет, однако некоторые российские телеграм-каналы сообщали, что водитель скончался в больнице.