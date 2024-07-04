Гражданин Франции Лоран Винатье* (признан в РФ иноагентом) заявил, что любит Россию. Соответствующее признание он сделал во время заседания Мосгорсуда, передает РИА Новости.

Француз обратил внимание на то, что его супруга является россиянкой, все его друзья живут в Москве. Винатье* также отметил, что его жизнь связана с Россией. Он заявил, что никогда не использовал свою деятельность против данной страны. Однако Мосгорсуд оставил гражданина в СИЗО.

Как стало известно, адвокаты просили суд назначить их подзащитному домашний арест. Они утверждали, что Винатье* сможет проживать в квартире своей супруги. По словам обвиняемого, он не намерен влиять на следствие, обещал всячески содействовать расследованию и признал вину.

Гражданин Франции признался в сборе информации о военной деятельности РФ

Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что гражданин Франции Лоран Винатье* осуществлял сбор военных сведений. Там пояснили, что иностранные спецслужбы могли использовать эти данные в ущерб безопасности РФ. Гражданина заключили под стражу. Как стало известно, Замоскворецкий суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество гражданина.

*включен Минюстом в реестр иноагентов