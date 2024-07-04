Притворившийся женщиной иностранец совратил 14-летнюю девочку из Алтайского края

В Алтайском крае иностранец, создавший страницу в соцсетях под женским именем, соблазнил 14-летнюю девочку. Он уговорил ее прислать откровенные фото.

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В Алтайском крае 38-летний гражданин Узбекистана притворился женщиной и соблазнил 14-летнюю девочку. Предварительно, в ноябре 2023 года иностранец, проживающий в Подмосковье, создал фейковую женскую страницу в соцсетях и познакомился с 14-летней девочкой из Алтайского края. Он за деньги уговорил школьницу прислать ему откровенные фото, а затем разместил фотографии на своей странице.

Мать пострадавшей написала заявление в полицию, против мужчины возбудили два уголовных дела. Отмечается, что иностранца задержали в Балашихе и доставили в Горно-Алтайск. Как пишет Lenta.ru, он уже признал вину. В настоящий момент следователи проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений, а также законность его пребывания в России.