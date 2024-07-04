В Минусинске 10-месячного ребенка насмерть зажало  детской кроватью

Судебно-медицинская экспертиза должна определить причину гибели младенца в Минусинске Красноярского края. После смерти 10-месячного мальчика его старший брат изъят из семьи.

© Российская Газета

Несчастный случай произошел накануне в квартире дома по улице Сургуладзе, где жили супруги и два мальчика-погодка. По информации следователей, примерно в 16 часов 19-летняя мать уложила сыновей спать, после чего и сама уснула с мужем в смежной комнате. Около 21:30 проснувшаяся женщина заметила, что младший сын не подает признаков жизни.

Тело мальчика, зажатое матрасом, находилось между провалившимися рейками дна кровати, рассказали в краевом главке Следственного комитета РФ.

Правоохранители, осмотревшие место происшествия, констатировали, что братья жили в антисанитарных условиях, поэтому старшего сына забрали у родителей и поместили в краевой специализированный дом ребенка.

Судмедэкспертиза установит точную причину смерти мальчика. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с законодательством.