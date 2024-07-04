Защита генерала Попова подала заявление о госизмене из-за секретных документов

Адвокат экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, Сергей Буйновский, сообщил, что подал заявление в Следственный комитет России о возбуждении уголовного дела о госизмене против неустановленных лиц из-за обнародованных секретных документов. Ura.Ru

Поводом для этого стало уголовное дело, которое завели в отношении Попова на Украине. По словам Буйновского, в открытом доступе оказались секретные документы. Lenta.ru

235-й Гарнизонный военный суд арестoвал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 17 мая. Газета.Ru