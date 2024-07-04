Женщину зажало между поездом и платформой в Подмосковье

Женщину зажало между поездом и платформой на подмосковной станции Красково. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

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По данным канала, ЧП произошло в 8:40. Женщина пыталась залезть на платформу, но не успела и оказалась между поездом и платформой. В таком состоянии она провела больше часа, пострадавшая погибла. Уточняется, что машинист при приближении к станции сигналил, однако женщина не реагировала.

В среду, 3 июля, сообщалось, что рабочий башенного крана погиб на высоте 200 метров в Москве. Мужчине стало плохо во время работы утром. Коллеги заметили, что он потерял сознание, и вызвали спасателей для эвакуации.