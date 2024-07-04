Известного писателя обвинили в изнасилованиях

Две женщины обвинили писателя Нила Геймана в изнасиловании, сообщает издание Tortoise. Одна из заявительниц — 23-летняя Скарлетт. Она утверждает, что Гейман изнасиловал ее через несколько часов после их первой встречи в феврале 2022 года в ванне его новозеландской резиденции, где она работала няней у его ребенка.

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Вторая женщина, заявившая, что Нил Гейман подверг ее насилию, впервые встретила его, будучи 18-летней фанаткой. Два года спустя их отношения стали более близкими. Девушка утверждает, что писатель оскорблял ее и однажды проник в нее без ее согласия. Сам автор категорически отрицает какое-либо противоправное поведение и утверждает, что весь их секс был по обоюдному согласию.

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Сейчас полиция Новой Зеландии продолжает расследование по этим кейсам. В том числе опрашиваются свидетели и изучаются сообщения из личной переписки пострадавших с известным писателем.

Ранее сообщалось, что американский актер Дэнни Мастерсон, известный по работе в сериале «Шоу 70-х», получил 30 лет тюремного заключения за изнасилование двух женщин. Он будет отбывать два 15-летних срока, по одному за каждое обвинение. Кроме того, ему придется зарегистрироваться как насильнику.